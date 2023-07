Fim das férias: Veja como voltar com a energia certa para o trabalho

Julho está chegando ao fim, tivemos descanso, passeios com a família e viagens inesquecíveis, mas agora chegou a hora de voltar ao trabalho e aos estudos. O fim das férias traz consigo a correria do dia a dia, que inclui incontáveis tarefas em todas as áreas das nossas vidas e, com isso, volta o esgotamento e a sensação constante de estresse, né?

Mas a verdade é que você pode entrar no mês de agosto com energias recarregadas para mais um semestre. Atividade física, planejamento de metas e começar o mês com o pé no freio são pequenas ações que podem acalmar o retorno ao trabalho. Portanto, nada mais justo do que elencar 7 atitudes básicas que farão a diferença no seu cotidiano, com a ajuda de Vanessa Gebrim, psicóloga e especialista em psicologia clínica. Veja a seguir:

1. Não seja controlado pelos seus problemas

Ao voltar à rotina, devemos evitar ser controlados pela quantidade de tarefas e problemas que deixamos para trás no período de férias. “Voltar devagar e deixar tudo no lugar antes de retornar ajuda a não ficar preocupado quando retornar”, recomenda a psicóloga.

Ela também relembra que não há pressa em voltar a ser produtivo em casa segundo do seu dia, é necessário respirar e se readaptar ao novo momento: “Tente ir restabelecendo sua rotina, aos poucos. Daí, seu corpo e sua mente vão se acostumando ao dia a dia do retorno”.

2. Reconheça seu tempo

Não adianta querer voltar com tudo logo nos primeiros dias! É comum querer resolver tudo o que ficou pendente na sua ausência, e é aí que a exaustão aparece. “Pisar um pouco no freio é normal, e ir retomando com calma. Tentar não sair resolvendo tudo e tirar o atraso de tarefas, de reuniões e de e-mails de uma vez”, recomenda Vanessa.

Tudo é um exercício mental, reconheça seu tempo e aceite que você esteve algum tempo fora. “É importante não sobrecarregar a mente. Reconhecer que vai levar algum tempo para retomar o ritmo ajuda a não desencadear o estresse e o esgotamento”, pontua Gebrim.

3. Atividade física é a chave

Pode parecer um conselho ultrapassado, mas é essencial: ao praticar atividade física, você não está apenas cuidando do seu corpo, mas também do seu bem-estar. Reduzindo sua ansiedade e estresse ao voltar ao trabalho. “Atividade física é um ótimo exemplo, além de ajudar a oxigenar o cérebro, promove disposição e bem-estar”, comenta a psicóloga.

4. Defina seus limites

Gebrim ainda relembra que um dos primeiros passos dar adeus às férias, é definir limites. E claro, sempre pode ser um pouco difícil não poder dar todo o seu tempo ao trabalho, e por isso a psicóloga trouxe algumas recomendações: “Planejamento de metas, ter tempo para o descanso, equilibrar a rotina, controlar o estresse e cuidar da saúde física e mental são fatores que ajudam muito”, conta.

5. Viva além do trabalho

Mas é claro que, nem só de atividades físicas e trabalho a gente vive, né? Vanessa relembra que outras atividades criativas também são um elemento chave para a manutenção daquela tranquilidade que você atingiu nas férias. “Tocar algum instrumento, pintar, escrever e até mesmo viajar, fazer algo diferente e passear ao ar livre. Tudo isso vai fazer o cérebro sair do estado hiper focado e operacional e ir para um lado mais subjetivo e abstrato, que ajuda a relaxar e se sentir mais energizado”, pontua Gebrim.

Mas, ela também reitera que é sempre importante deixar um espaço livre na agenda para fazer terapia e descobrir um processo de equilíbrio das emoções.

6. E uma boa noite de sono?

Conforme nossas rotinas vão ficando cada vez mais cheias e estressantes, a gente tende a deixar o sono de lado e tentar compensar as poucas horas do dia. Quem nunca ficou até tarde fazendo alguma tarefa complicada? Mas Vanessa Gebrim relembra que uma boa noite de sono deve fazer parte da sua lista de prioridades!

“Uma boa noite de sono aumenta a capacidade mental, contribui para o bom humor, combate o estresse e ajuda a pessoa a ser mais produtiva”, esclarece a psicóloga.

7. Veja o simples da vida

E com a volta do estresse e da rotina de trabalho, não caia nos velhos hábitos pessimistas e que não te permitem olhar para o lado bom da sua rotina! “Descansar de verdade, ter folga, dormir bem, meditar, ter uma boa alimentação, fazer coisas que gosta, praticar exercícios físicos, ter hobbies, ter contato com a natureza, praticar o autocuidado, ficar perto das pessoas que ama, praticar o otimismo e cuidar da saúde mental”, são os principais pontos que Gebrim recomenda.