As influenciadoras que se alimentam de luz – e os perigos à saúde

View this post on Instagram

Appreciation for the 'smallest' things in your life will raise your vibration. • • • • • • • • • • #fast #fastingtips #dryfast #breathe #breathwork #healing #breathewithme #breatharian #prana #praniclife #praniclifestyle #pranicwoman #energyhealing #liquiddiet #liquidarian #juicecleanse #juice #juicefast #detox #health #raw #rawvegan #vegan #fruitarian #fruit #801010 #yoga #abundance #nature