Descubra como o implante de silicone é fabricado

De cada 100 mulheres, 91 colocam mamas novas por estética, nove para reconstrução

Foto: Reprodução/CLAUDIA

A edição de agosto da revista CLAUDIA promete responder uma das maiores curiosidades das mulheres – e dos homens: como, afinal, é fabricado o implante de silicone.

A editora Patrícia Zaidan entrou em um fábrica de próteses no Rio de Janeiro, que tem 34 anos e entrega 300 mil peças anualmente, dentre elas peitos, bumbuns, panturrilhas de silicone e até próteses penianas, de orelhas e de nariz.

De cada 100 mulheres, 91 colocam mamas novas por estética, nove para reconstrução. “Estima-se que 150 mil cirurgias de aumento de mamas com silicone sejam feitas anualmente”, afirma o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Sebastião Guerra.

O tamanho das próteses também cresce cada vez mais: nos anos 1980, elas eram de 120 ml; em 2000, pularam para 250 ml e em 2011, subiram para 300 ml, em média. E não são só as mulheres que investem na prótese. A cada ano, 1,8 mil homens colocam silicone em tórax, queixo, glúteos ou panturrilhas, respectivamente.

Na revista você ainda descobre como cada etapa da prótese é feita e inspecionada até chegar à sala de cirurgia. Além disso, há depoimentos de pessoas que usaram o silicone para levantar a autoestima e até mesmo para corrigir problemas causados em acidentes.

A apresentadora do “Fantástico” fez uma dieta combinada com exercícios na frente do Brasil

Foto:Reprodução/CLAUDIA

Dieta de Renata Ceribelli

Renata Ceribelli é a capa da edição de agosto da CLAUDIA. A apresentadora do programa “Fantástico” fez uma dieta combinada com exercícios na frente do Brasil durante três meses e conseguiu incentivar milhares de brasileiras a cuidarem do corpo. Nesta edição da revista, você confere a rotina de exercícios e o cardápio seguido por Renata Ceribelli.

Na CLAUDIA de agosto você encontra 78 dicas para ver seu dinheiro se multiplicar

Foto:Reprodução/CLAUDIA

Multiplique seu dinheiro

Quer ver seu dinheiro se multiplicar? Ainda na edição de agosto de CLAUDIA há o Especial Dinheiro, com 78 dicas para acabar com os bloqueios que impedem você de ficar rica. Leia todas elas atentamente e espere por seu primeiro milhão!