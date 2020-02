Descubra como consumir sal sem prejudicar sua saúde

Consumir sal em excesso causa hipertenção, inchaço e sobrecarrega o coração Foto: Getty Images

Ao comer um pacote de macarrão lámen no almoço, você está consumindo tanto sódio – encontrado principalmente no sal –, que não deveria colocar mais nada na boca o resto do dia! Assusta, né? E é bom mesmo se preocupar: sódio, em excesso, engorda e pode até matar: 60% dos derrames no Brasil, por exemplo, têm aí a sua causa principal. “É um inimigo que deve ser controlado”, diz a médica Fernanda Consolin, da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) nós deveríamos comer 6g de sal por dia, valor equivalente a um colher de chá, mas nós comemos 12g por dia, valor equivalente a uma colher de sopa.A nutricionista Lidiane Manttovani Leopoldino, de São Paulo, alerta para os problemas e os benefícios no consumo de sal.

Sal em excesso

Causa aumento de pressão e sobrecarga no coração, causando hipertensão.

Faz o organismo reter mais líquidos e aumentar de tamanho, ou seja, engordar.

Afeta o funcionamento dos rins.

Sal na medida certa

Evita problemas como infarto, derrame ou AVC, e insufciência renal.

Diminui a retenção de líquido, facilitando o controle do peso.

Menos inchada, você fica mais disposta e saudável.

Hambúrger (200 g)

Contém: 960 mg de sódio

Troque por: lanche com peito de peru

Sopa instantânea (pacote de 20 g)

Contém: 666 mg de sódio

Troque por: sopa caseira

Margarina (1 colher de sopa)

Contém: 800 mg de sódio

Troque por: 1 colher de sopa de azeite de oliva