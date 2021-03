Estes 4 fatores aumentam a chance de quem tem Covid precisar de hospital

Um estudo publicado no final de fevereiro na revista científica Journal of the American Heart Association apresentou um ensaio que expõe em números e proporções as principais condições que levam à hospitalização as pessoas que foram infectadas pela Covid-19. A pesquisa realizada nos EUA foi liderada por pesquisadores da Escola de Ciência e Política da Nutrição Gerald J. e Dorothy R. Friedman da Tufts University.

Eles descobriram que as hospitalizações dos adultos que contraíram Covid-19 são condicionadas a quatro condições pré-existentes: obesidade, hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca.

Um hospital que teve cerca de 906.849 hospitalizações de adultos por Covid-19 em 18 de novembro de 2020, apresentou os seguintes dados com relação às internações:

30% (274.322) foram atribuíveis à obesidade;

26% (237.738) foram atribuíveis à hipertensão;

21% (185.678) foram atribuídos ao diabetes; e

12% (106,139) foram atribuíveis à insuficiência cardíaca.

De acordo com os cientistas, as internações poderiam ter sido evitadas na ausência das quatro condições. Os indivíduos, ainda que infectados, poderiam não ter tido um curso clínico grave o suficiente para requerer hospitalização.

O modelo sugere que 64% (575.419) das hospitalizações por Covid-19 poderiam ter sido evitadas, mas também aponta que os casos se tornam cada vez mais graves, pois muitos indivíduos não apresentam apenas uma das condições pré-existentes, mas duas ou mais.

“Os médicos devem educar os pacientes que podem estar em risco de Covid-19 grave e considerar a promoção de medidas preventivas de estilo de vida, como melhoria da qualidade da dieta e atividade física, para melhorar a saúde cardiometabólica geral. Também é importante que os profissionais estejam cientes das disparidades de saúde que as pessoas com essas condições muitas vezes enfrentam “, disse o primeiro autor Meghan O’Hearn, um candidato a doutorado na Escola Friedman.

O estudo também apresentou um modelo que traz a diferença de números entre diferentes idades e etnias. Veja:

Cerca de 8% das hospitalizações por Covid-19 entre adultos com menos de 50 anos são em consequência da diabetes, em comparação com cerca de 29% das hospitalizações entre aqueles com 65 anos ou mais;

A obesidade teve um impacto igualmente prejudicial nas hospitalizações por Covid-19 em todas as faixas etárias;

Em qualquer idade, as hospitalizações por Covid-19 atribuíveis a todas as quatro condições foram maiores em adultos negros do que em adultos brancos e geralmente maiores para diabetes e obesidade em adultos hispânicos [de origem latina] do que em adultos brancos.

Entre jovens adultos de 18 a 49 anos, as quatro condições conjuntas foram estimadas como causadoras de cerca de 39% das hospitalizações por Covid-19 entre adultos brancos, contra 50% entre adultos negros.

“Dados nacionais mostram que negros e hispano-americanos estão sofrendo os piores resultados do COVID-19. Nossas descobertas apoiam a necessidade de priorizar a distribuição de vacinas, boa nutrição e outras medidas preventivas para pessoas com condições cardiometabólicas, particularmente entre os grupos mais afetados por disparidades de saúde “, disse Mozaffarian.