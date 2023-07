5 truques para conseguir se exercitar no inverno

Se exercitar nem sempre é uma tarefa fácil — e parece que fica ainda mais complicado durante o inverno. Quem aí nunca planejou ir para a academia ao final do dia, mas, chegado o momento, decidiu ficar debaixo das cobertas em casa? Pensando em te ajudar a manter a rotina de exercícios, a doutora em endocrinologia e metabologia pela USP Claudia Chang dá dicas para deixar a preguiça de lado e abraçar a vida fitness (mesmo em tempos congelantes). Confira:

Por que o frio desmotiva?

A especialista explica que, no frio, somos impactados pela perda de temperatura corporal. Com isso, o nosso corpo é praticamente obrigado a aumentar o metabolismo para que as células consumam mais energia e as transformem em calor para nos manter aquecidos. Consequentemente, sentimos a famosa preguiça e vontade de ficar debaixo das cobertas. Interessante, né?

Praticar atividades físicas no inverno é importante

Segundo Claudia, tendemos a perder mais calorias realizando atividades físicas no frio, já que além da energia que o corpo utiliza para manter a temperatura corporal, o exercício representa um gasto energético adicional.

“Além disso, foi evidenciado recentemente que se exercitar potencializa o sistema imunológico, já que leva o organismo a produzir mais células de defesa”, pontua.

Contudo, é necessário ter ponderação. “Se você pratica uma atividade que exige muito do seu corpo de maneira prolongada e, logo em seguida, é exposto a temperaturas excessivamente baixas, o efeito na imunidade é justamente o contrário, nos deixando debilitados”, alerta.

Dicas para conseguir se exercitar no inverno

1. Alongamento

Antes de ir para a academia (ou quaisquer espaços fitness), não se esqueça de fazer um alongamento adequado, pois com o frio é mais comum sofrermos lesões musculares.

2. Atenção aos horários

Claudia também nos aconselha a criar uma rotina organizada: “Escolha um horário adequado: os extremos do dia tendem a ter temperaturas mais baixas, podendo dificultar um pouco o processo.”

3. Seja flexível

Caso esteja impossível frequentar a academia, troque as atividades ao ar livre por treinos indoor (isto é, dentro de casa). Dessa forma, você não precisa realizar todo aquele esforço físico (e mental) para enfrentar o frio da rua.

4. Hidratação é importante

Claudia Chang traz outro alerta importante: jamais negligencie a hidratação: “Como a transpiração é menor nos dias frios, tendemos a sentir menos sede. O problema é que, quando tomamos pouco água, corremos um grande risco de desidratar”, pontua.

5. Carboidratos são bem-vindos

Outro macete extremamente útil para driblar a preguiça antes do treino é comer um carboidrato: “Quando ingerido antes do exercício, ele otimiza a queima energética e traz mais disposição para a performance. Agora, claro: a quantidade irá variar conforme a modalidade e o tempo do treino”, conclui.