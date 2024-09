Mudanças bruscas de temperatura afetam a saúde? Infectologista responde

As mudanças bruscas de temperatura afetam nossa saúde? Essa é a pergunta que muitos brasileiros se fazem desde que as variações repentinas nos termômetros se tornaram rotineiras. Mas, afinal, experimentar altas temperaturas seguidas por dias de frio intenso realmente prejudica a saúde?

Comportamento humano no frio impacta a saúde

Antes de responder se as constantes alterações fazem mal à saúde, é necessário voltar a um assunto fundamental: sempre que faz frio, é comum que as pessoas se aglomerem em ambientes fechados e mantenham as janelas trancadas.

Esse cenário cria condições propícias para a disseminação de doenças contagiosas. Com a falta de renovação do ar, os vírus encontram mais facilidade para se propagar por aí.

O frio e a baixa umidade ainda ressecam as mucosas, causando pequenas fissuras que favorecem a entrada de agentes bacterianos e virais, o que eleva o risco de infecções, segundo o infectologista Igor Maia Marinho, da Clínica Sartor.

“Essas infecções, porém, não são causadas diretamente pela mudança de temperatura, mas sim por fatores como a saúde das pessoas que estão em extremos de idade ‒ sejam muito jovens ou idosos ‒ ou que já possuem comorbidades pulmonares ou cardíacas, tornando-as mais vulneráveis a infecções respiratórias“, acrescenta o médico.

Afinal, as variações de temperatura prejudicam nossa saúde?

O mesmo se aplica às oscilações constantes entre frio e calor extremos. As variações de temperatura ‒ especialmente quando acompanhadas por mudanças abruptas na umidade ‒ também podem levar ao ressecamento das mucosas. “Esse processo abre espaço para que agentes microbianos aproveitem as fissuras, resultando em infecções“, reforça Igor.

Ou seja, assim como no caso do frio, as mudanças bruscas de temperatura não causam danos diretos à saúde, mas podem favorecer infecções relacionadas ao ressecamento da mucosa nasal, especialmente em indivíduos já vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com condições pré-existentes.

Não por acaso, pesquisadores da USP descobriram em um estudo que pessoas com rinite alérgica correm um risco maior de apresentar sintomas respiratórios e oculares, como coceira no nariz ou ardor nos olhos, quando há oscilação na temperatura.

Quais são as doenças que podem aparecer com as mudanças de temperatura?

Resfriados e gripes são comuns com as variações de temperaturas extremas, mas não são os únicos problemas que podem surgir:

Problemas cardíacos : O sangue tende a ficar mais espesso e a temperatura a cair quando está calor. O esforço para bombear o coração é elevado, e pessoas com problemas cardíacos podem sofrer mais com isso;

: O sangue tende a ficar mais espesso e a temperatura a cair quando está calor. O esforço para bombear o coração é elevado, e pessoas com problemas cardíacos podem sofrer mais com isso; Pneumonia : algumas bactérias conseguem aproveitar a baixa imunidade das pessoas para causar infecções pulmonares. Crianças e idosos têm mais riscos de desenvolvê-la;

: algumas bactérias conseguem aproveitar a baixa imunidade das pessoas para causar infecções pulmonares. Crianças e idosos têm mais riscos de desenvolvê-la; Alergias: os ácaros e a poeira se acumulam com mais facilidade em ambientes fechados, comuns durante os dias frios, e isso pode levar a uma alergia.

Como proteger sua saúde das oscilações de temperatura?

“Para proteger a saúde, é essencial que todos estejam devidamente vacinados e tomem precauções gerais, como evitar aglomerações e procurar atendimento médico ao surgirem sintomas”, indica Igor.

Além disso, alguns outros cuidados podem ajudar a sua saúde quando houver mudanças bruscas na temperatura.

Beba muita água, independentemente de ser frio ou calor; Mantenha os ambientes arejados, com as janelas abertas; Higienize as mãos com álcool gel; Use as roupas de frio limpas; Tenha uma alimentação saudável; Durma bem; Não esqueça de fazer seu check-up médico.

