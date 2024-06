Como levar seu pet no avião? Veja dicas e documentos necessários

Com a chegada do período de férias, planejar uma viagem dos sonhos pode ficar ainda mais divertido caso você planeje viajar com seu animal de estimação.

Apesar das muitas dúvidas e documentos necessários para o passeio, ficar atento aos requisitos e bem-estar do seu bichinho podem contribuir para que o trajeto da viagem seja feito de maneira tranquila, mas acima de tudo, com segurança.

E para entender um pouco mais sobre como funciona esse planejamento, conversamos com a médica veterinária Raquel Bicalho Bastos para descobrir como levar um animal de estimação em viagens de avião de maneira segura. Veja como se planejar:

Documentos necessários

Um dos principais documentos necessários para a viagem de seu pet, além da passagem para animais, são os comprovantes de vacinação e veterinário. Segundo Raquel, para viagens nacionais, são necessárias algumas doses obrigatórias para o despache do bichinho no aeroporto.

“Em viagens nacionais é necessário que o pet esteja com sua vacinação em dia, ou seja, ter tomado todas as doses preventivas em no máximo um ano antes da viagem. Um atestado de saúde do animal, também conhecido como atestado sanitário também deve ser emitido”.

Agora, para voos internacionais, a doutora explica que as exigências podem ser diferentes.

“Fora do Brasil, a documentação vai variar conforme o país de destino pois cada um exige documentações diferentes, e todas essas informações, o tutor pode encontrar no site do GOV, pois é de extrema importância que se informe corretamente sobre as documentações exigidas do país de destino”, completa.

Caixa de transporte e itens necessários

Uma outra dúvida bastante comum entre os tutores é o formato do transporte obrigatório do animal. Raquel esclarece, que apesar das caixas de transportes serem a primeira opção, algumas companhias aéreas exigem padrões bastante específicos.

“É sempre importante verificar as regras estabelecidas pela companhia que você vai viajar pois algumas regras podem variar bastante. Para que o animal possa ir na cabine junto com o tutor é necessário que o peso da caixa de transporte, junto com a animal, não ultrapasse 10 quilos”, pontua a veterinária.

“Ela ainda deve caber embaixo do assento do passageiro, logo à frente, e seguir as dimensões previamente determinadas por cada companhia. Já os animais maiores deverão ser transportados no compartimento de carga do avião”.

Caso seu pet precise viajar no compartimento reservado para cargas, Raquel aconselha que toda atenção sobre a saúde e bem-estar do bichinho deve ser assistida de perto pelo tutor, veterinário e pelo funcionário responsável da companhia.

“Não podemos afirmar que o transporte de pets em aviões é 100% seguro, mas também sabemos que algumas vezes, essa se torna a única alternativa. Para esses casos é necessário a análise prévia, realizada por um médico veterinário, para que ele autorize a viagem com base no percurso e tempo de duração. Toda atenção e cuidado é necessário”, pontua.

E para deixar o seu pet ainda mais confortável e limpo durante a viagem, itens como brinquedos, petiscos, tapetes higiênicos e claro, a ração, deverão estar na lista de itens a serem transportados durante o trajeto.

“Além da documentação, o tutor deve levar água, dependendo do tempo de permanência, e também pode pode levar um pouco de ração. Leve também brinquedos interativos e petiscos para que o seu pet possa se distrair ao longo da viagem”.

Quando saber se é hora de viajar com o pet?

Outro fator importante, segundo a veterinária, é saber se o humor do animal de estimação permite que ele possa estar em ambientes que poderão deixá-lo fora da zona de conforto. Em outras palavras, é entender se é hora de seu pet viajar.

“Sempre avalie a necessidade da viagem, o quanto essa viagem é necessária para o seu pet. Se ela realmente for necessária, se assegure do estado de saúde dele antes da viagem, e tenha certeza de que ele está bem saudável e adaptado a caixa de transporte, caso contrário não transporte o animal, pois será um trajeto muito estressante”, finaliza, Raquel.

