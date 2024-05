Mulheres gastam 50 mil calorias ao longo da gravidez, dizem cientistas

Quanta energia uma mulher precisa gastar para gerar um bebê? Pesquisadores da Universidade Monash, em Melbourne, na Austrália, fizeram o cálculo e descobriram. O resultado do estudo publicado na revista “Science” revela que uma gravidez consome quase 50 mil calorias ao longo de 9 meses. Em comparação com alimentos, a quantidade seria o equivalente a 50 litros de sorvete.

O biólogo evolutivo Dustin Marshall e seus alunos avaliaram os dados disponíveis na literatura científica sobre a energia consumida por dezenas de espécies ao longo da vida e descobriram que a energia armazenada nos tecidos de um bebê humano representa por volta de 4% do total utilizado na gravidez, e que os outros 96% são o combustível extra para o corpo da mulher que o está gerando.

Ou seja, embora um feto em formação não precise de tanta energia para existir, o corpo da mulher precisa de mais do que se imaginava.

Como foi feito o cálculo

Para chegar ao cálculo, foi analisada a taxa metabólica geral das fêmeas de 81 espécies durante a reprodução, estimada com a medição de quanto oxigênio elas consomem nesse período.

O número de calorias dos humanos é alto porque mamíferos de sangue quente usam três vezes mais energia do que répteis, peixes ou anfíbios de sangue frio do mesmo tamanho, e também pelo tempo de gestação – maior que de muitas outras espécies.

Os cientistas acreditam também que a energia investida para a gestação justificaria o esforço que as fêmeas de mamíferos fazem para criar os filhotes após o nascimento.

