Bulimia nervosa: o que é, sintomas e tratamento

Comer, sentir culpa e tentar ao máximo logo após a refeição se desfazer do que consumiu é uma constante na vida de quem sofre de bulimia nervosa. Recentemente, a cantora Wanessa Camargo confessou ao podcast “G1 Ouviu” ter sofrido com a doença no começo da carreira, quando era comparada com Sandy e recebia críticas por seu corpo.

“Tive bulimia, anorexia. Esse lance (de imagem) me afetou. Comia só pra dar uma enganada. Sempre fui uma pessoa com coxa grossa, que gosta de comer. Lembro de uma manchete que dizia: ‘Gordurinha a mais, cantoria de menos’. A galera criticando meu corpo”, disse.

Mas como identificar bulimia nervosa? O psicólogo Alexander Bez explica quais são os sintomas e o tratamento adequado. Confira:

O que é bulimia nervosa?

O transtorno alimentar faz com que a pessoa coma em grandes quantidades e na sequência induza o próprio vômito, use laxantes ou tente outras formas de colocar para fora as calorias do alimento – fazendo jejum, dieta ou se exercitando demasiadamente para compensar, por exemplo. Culpa e preocupações em excesso com o peso corporal e a forma física fazem com que esse comportamento torne-se uma constante.

As mulheres são as principais afetadas – de acordo com oEstudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), a bulimia nervosa atinge 5% das mulheres do mundo. “A bulimia nervosa decorre de um processo de desestruturação do ego. É sempre acompanhada pelo componente da ansiedade, uma severa compulsão que atende à demanda que se iniciou na mente, consequentemente revelando algum conflito interno-pessoal que é gatilho psicológico”, explica Bez.



Ele enumera os fatores que se causam a bulimia nervosa. “Ansiedade, traumas, conflitos pessoais, frustrações, ilusões, fatores genéticos e hereditários de problemas alimentares-emocionais e delírios – achar que já se nutriu por comer e, assim, poder desprezar a comida, expulsando-a do organismo”.

Sintomas da bulimia nervosa

E como identificar a bulimia nervosa? É necessário observar a frequência com que esses eventos acontecem. “Embora a pessoa tenha a consciência de que há um problema, as origens desse problema são inconsistentes”, diz o psicólogo.

O estresse emocional pode ser um incentivador do ato – geralmente praticado escondido dos demais, por vergonha. Comece a reparar se você tem a sensação de perda de controle, comendo sem ter fome e a ponto de ter desconforto físico. Além disso, o consumo de grandes quantidades de alimentos com alto teor de açúcar e de gordura desenfreadamente pode ser um indicador de bulimia nervosa.

Ao contrário da anorexia, onde a pessoa perde peso visivelmente, na bulimia nervosa esse índice tende a variar muito pouco. Entre os danos da prática, induzir o vômito com frequência pode causar erosão no esmalte dos dentes, diminuir os níveis de potássio no sangue (o que causa arritmias cardíacas) e, em casos mais raros, até a ruptura do estômago ou do esôfago durante a compulsão alimentar.