De olho na bulimia

Veridiana está com bulimia em Malhação

Foto: César França

Comer, comer, comer, desesperadamente, como se não houvesse amanhã. E, em seguida, se sentir culpada e apavorada com a possibilidade de ganhar peso, a ponto de tomar laxantes ou provocar vômito. É assim que age a pessoa que sofre de bulimia, distúrbio psicológico que causa uma fome compulsiva, fazendo com que sejam consumidas grandes quantidades de alimento num curto período.

Em Malhação, Veridiana (Amanda Richter) está sofrendo desse mal. E para dar conta do recado direitinho, a atriz se aprofundou no assunto para entender como é o universo do bulímico. “Pesquisei muito na internet. O programa Profissão Repórter exibiu uma matéria muito boa sobre bulimia e anorexia, e revi com atenção. Estudei também confissões de adolescentes que haviam passado por essa experiência e até me emocionei com alguns casos. É um tema muito pertinente. E me sinto lisonjeada por poder vivenciar e servir como exemplo para quem sofre desse distúrbio”, disse Amanda, que acredita na recuperação plena de sua personagem.

“Gostaria que o público entendesse que precisamos ter discernimento para resolver nossos problemas sem cairmos em uma doença que só nos afunda e nos deixa infelizes. A rejeição da Veridiana faz com que ela pense que seus problemas estão relacionados ao peso, o que não é verdade. Mas ela vai procurar ajuda para se curar”, afirma.

A discussão é importante

Abordar um tema tão sério num programa direcionado aos jovens, como é o caso de Malhação, serve como alerta aos pais e aos próprios adolescentes, que, muitas vezes, sofrem de bulimia sem se dar conta do quanto esse problema é comum.

Por isso a autora da novela juvenil, Patrícia Moretzsohn, quis falar sobre o assunto. “Bulimia é uma doença que está presente na rotina de muitos jovens. O perigo é que, quando não está associada a outros distúrbios mais graves como anorexia, depressão, TOC etc., pode passar despercebida pela família e amigos. Além disso, em razão da cultura da magreza, a bulimia é encarada por muitos bulímicos como um estilo de vida e não uma doença”, acredita.

“No caso da Veridiana, ela se vê no espelho como uma menina que está acima do peso, embora isso não seja verdade. Quando descobre a doença e que é importante buscar a cura, ela faz um tratamento multidisciplinar com acompanhamento médico e psicológico”, conta a autora.

Para a psicóloga de Curitiba Daniela Zanuncini, o jovem tem uma visão deturpada a seu respeito. “A imagem idealizada de perfeição que cada jovem possui, com o padrão valorizado pela mídia, faz com que o adolescente perfeccionista não goste do que vê no espelho, porque não é o mesmo que está nas revistas”, avisa.

Bulimia x anorexia

Para uma pessoa leiga, a bulimia pode ser confundida com anorexia. Mas é bom deixar claro que se trata de transtornos distintos. Os bulímicos possuem belos corpos. Não são pessoas magras, mas que estão com o peso compatível com sua altura.

Muitas vezes, têm corpos esculturais, mas provocam o vômito, tomam laxantes e diuréticos ou fazem exercícios de forma abusiva para não ganhar peso.

Já o anoréxico é obcecado em ficar magro, chegando ao ponto da desnutrição. Na maioria das vezes, têm uma imagem distorcida no espelho, sempre se achando acima do peso.