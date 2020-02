Benefícios da babosa para a saúde e beleza

A babosa é conhecida também

como aloe vera

Foto: Getty Images

Desde o tempo da vovó se fala que a babosa é ótima para hidratar a pele e o cabelo. O que muita gente não sabe é que essa planta, cujo nome científico é aloe vera, tem outros poderes. Vários estudos comprovam suas propriedades curativas e nutritivas. Por isso, a babosa também é conhecida como a planta da beleza e da saúde.

9 benefícios do gel da babosa



1. Antitérmica: compressas feitas com o gel ajudam a baixar a febre.

2. Anestésica: alivia as dores musculares e ósseas, reumatismo e enxaqueca.

3. Anti-inflamatória: sua ação é bem parecida com a da cortisona, mas sem os efeitos colaterais negativos do remédio.

4. Cicatrizante: o gel extraído da folha dessa planta penetra nas três camadas da pele, facilitando a cicatrização de queimaduras e esfolados.

1. Antibiótico: combate gripes, resfriados, rinite, bronquite e asma.

2. Digestivo: auxilia na digestão, evita azia e gases.

3. Energético: revigora o apetite sexual, combate o estresse, a depressão, a anemia, e controla o diabetes e a má memória.

4. Ativador da circulação sanguínea: remove o excesso de gordura das artérias.

5. Desintoxicante: elimina as toxinas e ativa as funções dos rins e fígado.

O suco que cura gripe e desintoxica o fígado

Foto: Sheila Oliveira

A nutricionista Daniela Jobst, do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional (SP), ensina a preparar um suco que, além de ser energizante, desintoxicar o fígado e curar gripes, tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. Prove!

Ingredientes

– 6 folhas de babosa

– 1 copo (americano) de água ou suco de laranja

– ½ maçã picada

– 1 folha de couve picada

Modo de fazer

Tire os espinhos das folhas, lave e pique. Bata no liquidificador e coe. Despeje esse suco novamente no liquidifcador junto com os demais ingredientes e bata. Tome em jejum uma vez por dia.

Atenção: esse suco não é indicado para gestantes. A casca possui uma substância que pode provocar parto prematuro.