Pesquisadores concluíram, por meio de um estudo, que o consumo de laranjas pode ajudar a prevenir a perda de visão causada pelo envelhecimento. A pesquisa foi feita pelo Westmead Institute for Medical Research, afiliado à Universidade de Sidney, na Austrália.

O estudo foi publicado no The American Journal of Clinical Nutrition e analisou 2037 adultos com idades maiores ou iguais a 49 anos, durante 15 anos. Os voluntários foram reavaliados a cada 5 anos durante o período, com o intuito de observar se eles tinham sido afetados ou não pela degeneração macular relacionada à idade.

A degeneração, de forma geral, pode deixar a visão turva e até mesmo levar à cegueira. É uma condição crônica e não tem cura, considerada comum por especialistas. Por ano, mais de 2 milhões de casos da doença são registrados no Brasil e, no mundo, ela afeta 196 milhões de pessoas.

Os efeitos positivos do consumo de alimentos que tenham substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes na prevenção da doença já foram observados por outras pesquisas. Além dessas substâncias, os benefícios das vitaminas A e C, por exemplo, também já foram verificados.

O estudo mais recente constatou que, no caso das pessoas que consumiram regularmente uma porção de laranja, os voluntários apresentaram 60% menos chances de desenvolver a degeneração.

Ainda que o valor seja muito significativo, o estudo permanece em aberto, já que existe a chance de os relatos não estarem 100% corretos. Dessa forma, mais pesquisas são necessárias, considerando que as dietas podem não ter sido tão regulares quanto foi reportado pelas pessoas observadas.

