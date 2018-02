88% dos médicos recém-formados não sabem ler uma mamografia

Exame do Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) com os recém-formados do curso no estado mostrou que 88% dos formandos não souberam interpretar o resultado de uma mamografia, um dos exames essenciais para a saúde da mulher.

Além disso, 60% têm pouco conhecimento sobre doenças parasitárias, 40% não souberam identificar um caso de apendicite aguda e 78% erraram o diagnóstico de diabetes.

Os resultados se referem ao exame realizado no ano passado, quando 64,6% dos novos médicos passaram e 35,4% foram reprovados.

É a primeira vez em dez anos que mais de 60% dos 2.636 recém-formados que fizeram o são aprovados.

