Não há como negar que com o passar dos anos a pele muda e perde nutrientes importantes, como o colágeno e a elastina. É o processo natural de envelhecimento, mas o excesso de exposição ao sol e os efeitos da poluição contribuem para que a pele fique mais suscetível ao aparecimento de rugas, manchas e sardas. Confira seis dicas para cuidar da pele e retardar o envelhecimento.

1. Use protetor solar

O protetor solar inibe os raios ultravioleta, responsáveis pelo câncer de pele, e retarda os sinais do foto-envelhecimento. Tente evitar a exposição solar prolongada em horários em que a incidência dos raios solares é maior.

2. Evite banhos quentes

Banhos prolongados e quentes ressecam a pele. O ideal é que a temperatura seja morna e depois do banho, use sempre creme hidratante. Sabonetes com propriedades hidratantes também são recomendados.

3. Beba água

O recomendado é consumir dois litros de água por dia. Consumir alimentos com alto teor de líquidos, vitaminas e minerais também é importante.

4. Evite o álcool e o cigarro

Tanto o álcool quanto o cigarro são prejudiciais à saúde da pele, pois estimulam a formação de radicais livres. As substâncias afetam também os sistemas nervoso, respiratório e digestivo, facilitando o aparecimento de doenças.

5. Limpeza de pele

Procedimentos estéticos de limpeza de pele são ótimos aliados. Químicos, mecânicos ou a laser, eles retiram as células mortas, promovem a renovação celular e reorganizam as fibras de colágeno, dando elasticidade à pele.

6. Não use qualquer produto

Consulte um dermatologista antes de apostar em um produto que alguém indicou para você, nem sempre o efeito será o mesmo. O especialista fará recomendações especificas para o seu tipo de pele.

