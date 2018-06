Antes de se tornar duquesa de Sussex, Meghan Markle fazia parte do elenco de Suits e durante esse período concedeu uma entrevista para a Delish contando sobre sua dieta. Meghan revelou alguns de seus truques para manter a pele bonita e saudável em frente as câmeras.

Durante a temporada de gravações da série, Meghan declarou se alimentar de maneira muito mais saudável do que o habitual. A primeira coisa que ela fazia todas as manhãs era beber água quente com limão. Seu café da manhã consistia em aveia em pedaços com bananas e xarope de agave.

Já no almoço, ela optava por uma salada com algum tipo de proteína e suco verde ou uma maçã com manteiga de amêndoa. “O suco verde é uma filosofia de alimento, é como medicamento para mim”, explica a duquesa. O jantar, por outro lado, era um pouco mais pesado e consistia, geralmente, em macarrão com abobrinha.

Embora Meghan assumisse que gostava de comer macarrão, ela afirmou que deixar o glúten de fora da alimentação foi uma mudança que fez uma das maiores diferenças em seu corpo. Ela contou que essa decisão mudou a forma como sua pele aparecia na câmera e alimentos como nozes, castanhas e amêndoas também ajudaram.

A atriz disse que comia amêndoas para uma pele brilhante, e como bônus, essas amêndoas ​​eram uma ótima maneira de se alimentar entre as refeições.

