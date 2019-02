10 benefícios do tomate que você não imaginava

O tomate é uma das frutas (sim, fruta, e não legume!) mais versáteis no nosso cardápio. Ele vai bem como ingrediente de uma salada e também no indispensável molho do macarrão. Independente da forma, o alimento é supernutritivo e possui diversas propriedades pouco conhecidas.

Reconhecido por ser um alimento rico em licopeno, que contém forte ação antioxidante, e vitaminas do complexo A e B, o tomate também possui muito minerais importantes, como o fósforo e o potássio, além de ácido fólico, cálcio e frutose.

Explorando mais a fruta, a nutricionista Bianca Naves listou dez benefícios pouco conhecidos dos tomates. Confira:

1. Proteção Solar

O tomate é rico em licopeno, um antioxidante que ajuda a proteger a pele dos danos causados pela luz do sol. Uma vez no organismo, o licopeno torna a pele menos sensível aos danos dos raios ultravioletas, uma das principais causas de linhas finas e rugas no rosto.

2. Pele sempre saudável

O consumo frequente do alimento ajuda na textura e na saúde da sua pele, já que ajuda a minimizar poros dilatados, curar a acne e erupções cutâneas ou tratar pequenas queimaduras.

3. Melhora a visão

Com uma alta quantidade de vitaminas A e C, o fruto melhora bastante a visão e ainda pode reduzir o risco de desenvolver cataratas.

4. Saúde dos ossos

Devido à presença de vitamina K e cálcio, o tomate ajuda a fortalecer e reparar os ossos. O licopeno presente na composição do alimento ajuda a melhorar a massa óssea, uma ótima maneira de combater a osteoporose.

5. Reduz problemas capilares

A acidez e vitaminas do tomate ajudam no equilíbrio dos níveis de pH no seu cabelo, além de fortalecer, proporciona brilho para fios opacos, danificados e sem vida.

6. Ajuda a reduzir níveis de açúcar no sangue

É fonte do mineral cromo, que pode ajudar os diabéticos a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, por ser um alimento de baixa caloria, se torna um aliado para às pessoas que estão tentando perder peso.

7. Previne o câncer

Um estudo publicado no Jornal do Instituto Nacional do câncer sugere que comer mais tomates reduz o risco da doença em órgãos como próstata, pulmão e estômago, entre outros.

8. Melhora as noites de sono

De acordo com um estudo da Universidade da Pensilvânia, aqueles que consomem mais licopeno dormem melhor em comparação às pessoas que não o fazem.

9. Reduz a pressão arterial

O licopeno, a Vitamina C e outros antioxidantes presentes no fruto são conhecidos por melhorar a saúde cardiovascular. Outro fator importante é que o tomate é rico em potássio, ajudando a baixar a pressão arterial.

10. Reduz a dor crônica

Devido à presença de agentes anti-inflamatórios como bioflavonoides e carotenoides, tomates podem reduzir dores crônicas. O consumo do fruto ajuda a reduzir a inflamação e ainda traz alívio da dor.

