Risoto de camarão rosa com chuchu e gorgonzola

MODO DE PREPARO

Coloque o caldo de camarão uma panela com a água para esquentar, em outra panela frite o camarão no azeite e reserve. Na mesma panela refogue a cebola junto com o chuchu, adicione o arroz e o vinho branco. Mexa até secar e coloque uma concha do caldo, mexendo sem parar até secar e repita até que o arroz fique ao dente. Acrescente o gorgonzola e misture até derreter, coloque os camarões e por último a manteiga para dar o brilho. Sirva com parmesão ralado.