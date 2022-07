Receita do drink Spritz de Primavera

Modo de preparo

Prepare a soda de acerola No liquidificador, bata todos os ingredientes da soda até ficar homogêneo. Reserve.



Prepare o drink Junte todos os ingredientes em uma taça baloon ou de vinho branco. Complete com a soda de acerola por cima. Finalize com uma flor comestível.

*Receita dos bartenders Tabata Magarão e Ale Bussab, do Trinca Bar