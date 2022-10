Receita de avocado toast de camarão

Modo de preparo

Misture a cebola e o alho no suco de limão e deixe curtir por 10 minutos. Ao lado, retire a polpa dos avocados cortando-os ao meio e raspando uma colher rente à casca. Misture a polpa de avocado com o suco de limão, cebola e alho; e acrescente o coentro no final. Reserve.

Em uma frigideira bem quente, salteie os camarões já temperados com sal e pimenta. Toste as fatias de pão apenas de um lado com azeite também em frigideira quente. Monte cada toast com uma porção generosa do guacamole, acomode os camarões sobre ele, finalize com amêndoas laminadas, fio de azeite e brotos de coentro.