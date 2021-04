Ragu de frango caipira com polenta

Modo de preparo

Prepare o frango Cozinhe o frango caipira em água, sal, pimenta-de-cheiro e metade dos seguintes temperos: salsão, alho-poró, cebola, açafrão da terra, pimenta do reino, tomilho e manjericão. Desfie o frango e reserve (conserve também um pouco da água do cozimento). Em uma panela, refogue o restante de cebola, alho, açafrão, salsão, alho-poró, os demais ingredientes e o frango. Use um pouco do caldo do cozimento do frango para deixar o recheio caldoso. Passe os quiabos na farinha e frite em óleo a 180 graus.

Prepare a polenta Em uma panela com água, adicione sal, uma pitada de açafrão da terra e o fubá. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos ou até dar o ponto de corte, reserve em uma travessa rasa. Corte a polenta em aros de 5 cm e passe um maçarico nas bordas. Faça uma cava na superfície da polenta e recheie com o ragu do frango, decorando com o quiabo frito.

*Receita do chef Elízio Correa da Silva, do hotel Royal Tulip Brasília Alvorada