Poke Mirokumai

Modo de preparo

Ingredientes

300 gramas de arroz de sushi (Shari Mirokumai)

1 colher (sopa) de gergelim branco e preto (torrados)

3 ramos de cebolinha fresca

1 pepino japonês

½ manga

2 kanikamas

½ avocado

200 gramas de salmão fresco, sem pele

8 colheres (sopa) de shoyu tradicional

2 colheres (sopa) de suco de limão-taiti

2 colheres (sopa) de óleo de gergelim torrado

100 gramas de nabo (daikon)

Corte a cebolinha em rodelas finas. Corte o pepino em 5 cm de comprimento em tiras finas, corte julianne. Corte a manga em fatias finas e depois, em tiras finas. Corte a cenoura de 5 cm de comprimento em tiras finas. Corte o kanikama em tiras finas. Corte o nabo de 5 cm de comprimento em tiras finas. Faça um corte na longitudinal em volta do caroço do avocado com casca, segurar uma das metades apoiando com uma das mãos e com a outra mão, girar a outra metade do avocado, separando as duas metades. Retire o caroço, cortar o avocado delicadamente em fatias finas dentro da própria casca e retirar as fatias com cuidado, abrindo em forma de leque. Cortar o salmão em cubos médios, temperar com shoyu, óleo de gergelim, suco de limão e cebolinha e misture. Numa cumbuca, colocar um pouco de shari: distribuir os ingredientes das guarnições de forma harmônica. Polvilhar o gergelim.

*Receita cedida por Azuma