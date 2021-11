Peixe grelhado com pimentões e arroz de alho-poró com castanhas brasileiras

Modo de preparo

Prepare o arroz Em uma panela, adicione metade do azeite, acrescente o alho e o alho-poró. Tempere com sal e pimenta e refogue em fogo alto, mexendo sem parar até o alho-poró ficar transparente. Adicione o arroz cozido, o curry e o restante do azeite, misturando em fogo alto para que o arroz dê uma leve tostada. Desligue o fogo e adicione as castanhas, o amendoim e a salsinha. Reserve.

Prepare o peixe Tempere os filés com o suco de limão, sal, pimenta e os temperos secos. Em uma frigideira bem quente com azeite, acrescente os filés. Grelhe cada lado por 1 a 2 minutos ou até dourar. Retire os filés da frigideira e reserve. Ainda com o fogo ligado, deixe secar um pouco o caldo residual e adicione os pimentões e a cebola. Tempere com sal e pimenta e grelhe cada lado por 20 segundos ou até ficarem tostados, mas al dente. Reserve. Sirva os filés junto aos pimentões e com o arroz.

*Receita da chef Carla Francine, do Espaço Utomi (veja mais receitas)