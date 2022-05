Receita de Paella dos Milagres

Modo de preparo

Em uma frigideira bem grande com azeite, refogue o alho em fogo baixo até começar a dourar. Junte a cebola e os pimentões e cozinhe por aproximadamente 30 minutos ou até que os vegetais estejam bem cozidos. Acrescente o leite de coco, o molho de tomate e o sal. Continue cozinhando e mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Acrescente o caldo de polvo, o siri, o sururu e o paelleiro. Acrescente o arroz e a salsinha e mexa sem parar até cozinhar e absorver quase todo o caldo. Disponha os frutos do mar já grelhados por cima. Cubra com papel alumínio e aguarde que aqueçam. Finalize com a pimenta tabasco, regue com azeite e sirva.

*Receita do chef Wanderson Medeiros (Picuí)