Receita de lula ao pomodoro com coentro

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cebola, metade do alho e o tomate em cubos e deixe refogar. Em seguida, acrescente o tomate batido e deixe reduzir. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, refogue a lula com o restante do alho e, quando dourar, junte a base de tomate. Finalize com manteiga e coentro.

*Receita cedida pela chef Hortência Roberta, da Barca no Mar, em Ilhabela