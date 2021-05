Crostini de quatro sabores

Modo de preparo

Para o creme de ricota, pera e nozes:

1/2 xícara de creme de ricota

1 ½ colher (sopa) de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (chá) de orégano

4 fatias de pão

1 pera fatiada fino

1/2 xícara de nozes trituradas

Mel para finalizar

Em uma vasilha, tempere o creme de ricota com o suco de limão, sal, pimenta–do-reino e orégano. Distribua a mistura sobre as fatias de pão e disponha a pera por cima. Finalize com as nozes e um fio de mel sobre cada crostini e sirva.

Para o de cheddar, pepino em conserva e ameixa em calda:

1 xícara de queijo cheddar ralado grosso

1/2 xícara de creme de leite

1 ½ xícara de pepino em conserva picadinho

4 fatias de pão

1/2 xícara de ameixa em calda escorrida e picada

1 colher (sopa) de folha de tomilho fresco picada

Em uma vasilha, misture bem o cheddar com o creme de leite. Junte o pepino e mexa delicadamente. Disponha a mistura sobre as fatias de pão. Acrescente a ameixa e o tomilho e sirva.

Para o com rosbife, brócolis e molho barbecue:

200 gramas de rosbife fatiado fino

4 fatias de pão

150 gramas de brócolis cozidos

Para o molho

2 xícaras de ketchup

1/3 de xícara de vinagre

8 colheres (sopa) de açúcar mascavo

Pimenta-do-reino a gosto

1/2 colher (sopa) de cebola ralada

1/2 colher (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de molho inglês

Disponha o rosbife sobre as fatias de pão e os brócolis por cima. Reserve.Prepare o molho Em uma panela, junte todos os ingredientes e 1/2 xícara de água. Leve ao fogo alto, mexendo por 14 minutos. Finalize os crostinis com o molho barbecue e sirva.

Para o de frango caramelizado, rúcula e gengibre

200 gramas de peito de frango em cubos pequenos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de gengibre ralado

Molho de pimenta a gosto

Folhas de minirrúcula

4 fatias de pão

Em uma vasilha, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, em fogo alto, doure-o no azeite. Acrescente o açúcar e o gengibre e mexa até caramelizar. Adicione molho de pimenta. Distribua a rúcula entre as fatias de pão. Disponha por cima o frango e sirva.