Croquete de pato

Modo de preparo

Para a massa

8 mandioquinhas médias, sem casca, picadas

Sal a gosto

1/2 xícara de tucupi amarelo

Para o recheio

2 coxas e sobrecoxas de pato

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 ½ cebola média cortada em quatro

1 tomate cortado em quatro

2 dentes de alho, com casca, levemente amassados

1 folha de louro

2 pimentas-de-cheiro inteiras

1 ramo de alecrim

1 limão-taiti cortado ao meio

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de tucupi amarelo

1/2 xícara de jambu pré-cozido e picado

2 pimentas-de-cheiro picadas

Para empanar

2 ovos

Sal a gosto

2 xícaras de farinha-d’água

Óleo para fritar

Prepare a massa Em uma panela, cubra a mandioquinha com água, tempere com sal e leve ao fogo médio. Cozinhe somente o tempo necessário para que fique levemente cozida, sendo possível amassá-la. Escorra imediatamente e deixe esfriar por 20 minutos. Passe por um espremedor ou amasse com um garfo. Transfira para uma tigela, adicione o tucupi e misture bem. Verifique o sal e leve à geladeira por pelo menos duas horas.

Prepare o recheio Tempere a coxa e sobrecoxa de pato com sal e pimenta. Aqueça uma panela de fundo grosso, sem óleo, e doure o pato. Adicione os quartos de cebola e tomate, o alho com casca, a folha de louro, as pimentas de cheiro inteiras, o alecrim e o limão. Cubra com água e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de uma hora ou até que o pato esteja bem macio. Espere amornar e desfie todo o pato com a ajuda de um garfo e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola picada em fogo médio. Quando estiver transparente, adicione o alho. Junte o pato desfiado e refogue por mais cinco minutos. Abaixe o fogo, acrescente o tucupi e deixe reduzir até o líquido secar completamente. Finalize temperando com o jambu e as pimentas picadas. Verifique o sal e reserve.

Empane os croquetes Abra pequenos discos da massa com as mãos, recheie com o pato desfiado e modele formando rolinhos. Aperte as extremidades para a massa grudar e dar acabamento. Em uma tigela, bata os ovos e tempere-os com sal. Passe os croquetes pelos ovos batidos

e, em seguida, pela farinha- d’água. Frite em óleo quente, deixe escorrer em papel absorvente e sirva logo.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Receitas de petiscos brasileiros para variar o menu da happy hour em casa)