Croqueta de presunto, espinafre e queijo brie

Modo de preparo

Para a massa

1/2 quilo de presunto moído

250 gramas de manteiga

250 gramas de farinha de trigo

400 gramas de espinafre

400 gramas de tomate em cubos

400 gramas de cebola picada

1 1/2 litro de leite

1/2 quilo de queijo brie

100 gramas de alho-poró

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para empanar

6 ovos

1 litro de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 quilo de farinha de rosca

2 litros de óleo

Prepare a massa Em uma panela aquecida, adicione a manteiga, a cebola, o alho-poró, o espinafre, o presunto, o tomate e o queijo brie. Quando estiver bem refogado, adicione aos pouco o leite e mexa até criar uma consistência de uma creme firme. Transfira a massa para um recipiente e deixe esfriar bem. Depois, com a ajuda de duas colheres, faça bolinhas em formato de croqueta e leve para congelar. Empane Em um bowl, adicione os ovos, o leite, o sal e a pimenta, mexa até dissolver o ovo ao leite. Em seguida, banhe as croquetas nessa mistura. Em outro recipiente, adicione a farinha de rosca e empane as croquetas. Em uma panela com óleo aquecido a 170 graus, frite as croquetas aos poucos até ficarem douradas.

*Receita do restaurante Adega Santiago