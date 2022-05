Modo de preparo

Leve ao fogo o leite condensado, o coco e o creme de leite mexendo bem até que comece a soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar um pouco e coloque a gema enquanto mexe rapidamente sem parar até misturar bem. Montagem No centro do prato coloque a cocada, por cima coloque a bolacha Maragogi e por cima da bolacha o sorvete de tapioca. Decore com fios de mel de engenho.

*Receita do chef Wanderson Medeiros (Picuí)