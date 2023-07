Barbacoa (carne típica mexicana)

Modo de preparo

Hidrate as pimentas ancho em água quente por 20 minutos e reserve. Numa frigideira, refogue no azeite a cebola, o alho, adicione as pimentas picadas e salteie o orégano, a semente de coentro, o louro, o cominho e reserve. Bata todos os ingredientes no liquidificador e transfira para uma panela. Marine a carne nessa mistura, chamada de adobo, por 24 horas. Posteriormente, envolva a carne na folha de bananeira e cozinhe no vapor por quatro horas. Assim que estiver cozido, certifique-se que esteja macia e sirva.

*Receita cedida pelos chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz, do Metzi