Receita de arroz de xinxim

Modo de preparo

Separe a cabeça do corpo do camarão. Na sequência, bata no liquidificador as cabeças, o gengibre, metade da cebola e 1/3 do coentro para o preparo da base do prato. Essa mistura deve ser coada e utilizada na marinada dos pedaços das sobrecoxas desossadas, que devem estar picadas em pedaços médios. Após marinar por 20 minutos, drene todo o líquido e doure os pedaços de frango numa frigideira, adicionando metade do azeite de dendê.

No liquidificador, bata metade do corpo do camarão seco, metade da castanha, do amendoim, e o restante da cebola e mais 1/3 do coentro até formar uma mistura grossa e homogênea.

Adicione essa mistura aos pedaços de sobrecoxa de frango dourado, e também o restante do camarão seco, da castanha, a pimenta-de-cheiro, a pimenta dedo-de-moça, o restante do amendoim e do coentro, metade do leite de coco e deixe cozinhar por 20 minutos em fogo baixo.

Cozinhe o arroz substituindo uma parte de água pelo restante do leite de coco, tempere com sal e noz-moscada até que fique ao dente.

Incorpore o arroz ao frango e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, deixe descansar por 10 minutos e ajuste o sal. Para finalizar, utilize brotos e flores comestíveis de sua escolha.

*Receita do chef Rodrigo Freire, do Preto Cozinha