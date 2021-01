Simone Tebet: quem é a 1ª mulher que pode ser presidente do Senado

O partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro) anunciou na terça-feira (12) que a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, será candidata do partido em fevereiro para presidência do Senado.

Junto com Simone também busca a vitória nas eleições Rodrigo Pacheco do partido DEM-MG (Democratas 25 – Minas Gerais), apoiado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre do Democratas Amapá (DEM-AP). Se eleita, a mato-grossense será a primeira mulher à frente do Senado.

A parlamentar disputava a candidatura com o líder do partido no Senado, Eduardo Braga (AM). Os líderes do governo no Congresso, Fernando Bezerra (MDB-PE) e Eduardo Gomes (MDB-TO), também eram possíveis candidatos pelo MDB na eleição, mas nos últimos dias seus nomes perderam força.

A bancada do MDB passou de 13 para 15 senadores, depois de uma adesão de mais dois, Rose de Freitas (ES), que era do Podemos, e Veneziano Vital do Rêgo (PB), que vem do partido PSB. O Democratas já era a maior bancada do Senado.