Polícia encontra corpo de jovem que pode ter sido vítima de feminicídio

Na terça-feira, 12, a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou o corpo que pode ser o de Bianca Lourenço, desaparecida desde o dia 3 de janeiro. Há suspeitas de que a jovem tenha sido vítima de feminicídio.

Ex-namorada de um suspeito de chefiar o tráfico na comunidade da Kelson’s, Bianca tem tatuagens semelhantes às encontradas no corpo localizado numa praia da ilha do Fundão. O cadáver estava mutilado.

Testemunhas apontam que o ex-namorado, Dalton Vieira Santana, não aceitava o fim do relacionamento, que durou menos de um ano. As investigações, segundo reportagem do G1, indicam que Bianca foi retirada de um churrasco por Dalton, no próprio dia 3 de janeiro, depois de ter postado fotos de biquini numa rede social. Essa foi a última vez que ela foi vista.