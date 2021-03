Médica Ludhmila Hajjar recusa convite para assumir Ministério da Saúde

A médica que era mais cotada para assumir o cargo de ministra da Saúde, Ludhmila Hajjar, disse nesta segunda-feira, (15), ao G1, que não aceitou o convite. Após o aumento da crise sanitária da Covid-19, deputados do Centrão (grupo de partidos aliados da Câmara) pedem a saída do atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas ainda não se sabe quem ficará no lugar dele.

Ludhmila é contra a política negacionista do presidente Jair Bolsonaro, mas estava avaliando a possibilidade de assumir a posição. A especialista é supervisora da área de Cardio-Oncologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e coordenadora de cardiologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.

A médica se encontrou com Bolsonaro no domingo, (14), em Brasília,e voltaria a São Paulo ainda hoje. Em entrevista à jornalista Andrea Sadi, ela alegou divergências de perfil. O nome da profissional se encontrava em respaldo entre parlamentares, entre eles, o presidente da Câmara, Artur Lira, que é considerado uma das principais lideranças do Centrão.

Lira disse pelo Twitter, no domingo, (14), que o enfrentamento da pandemia exige competência técnica e capacidade de diálogo político e que enxerga essas qualidades em Ludhmila.