WhatsApp e Instagram param de funcionar nesta sexta-feira (19)

Os usuários do WhatsApp e do Instagram estão sem acesso ao aplicativo na tarde desta sexta-feira (19). No primeiro momento, boa parte dos internautas deve ter se perguntado se o problema estava na rede de internet ou em seu aparelho celular.

Para identificar a origem da instabilidade do aplicativo, é possível checar em sites especializados neste monitoramento, como o Downdetector e o Outage Report. Essas duas opções oferecem um serviço de atendimento para o Brasil.

Outra forma é acompanhar os trending topics do Twitter ou Google Trends, uma vez que notícias que atingem grande parte da população tendem a aparecer nessas plataformas.

O que fazer quando o WhatsApp cair? Infelizmente, você não tem muita saída além de esperar. A boa notícia é que essas situações demoram algumas horas para serem solucionadas. Enquanto isso, recupere outras redes sociais ou a tradicional ligação de telefone ou o envio de e-mail para se comunicar com colegas de trabalho, amigos e familiares.

Como conviver com a endometriose