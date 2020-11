WhatsApp: como e quando será possível enviar mensagens que somem em 7 dias

Após meses de muitos boatos, o WhatsApp lançou enfim, nesta quinta-feira (5), o tão sonhado recurso de mensagens temporárias. Agora será possível configurar as suas conversas no aplicativo para que desapareçam automaticamente, dentro de sete dias.

Essa função impede a formação de um histórico perpétuo, que é o que normalmente acontece no aplicativo. Apesar da surpresa, não é exatamente algo inédito – já que no dia 1º de novembro, o site oficial do aplicativo foi atualizado e ganhou menções ao recurso em sua página de suporte, que evidenciou essa possibilidade.

A novidade está disponível, por enquanto, apenas fora do Brasil. Por aqui a expectativa é de que no fim do mês de novembro, será possível testar a nova função. Para isso, basta ativar em um chat específico para que o aplicativo comece a deletá-las após os sete dias. Entretanto, a recomendação é que a função seja usada “somente com pessoas nas quais você confia”, já que ainda é possível encaminhar as mensagens para outras pessoas, ou capturar uma imagem da tela da conversa.

Os arquivos de mídia como fotos e vídeos também serão apagados, se estiverem dentro dessa configuração, mas continuarão salvos no celular de quem recebeu a mídia, caso ele tenha baixado. Para desativar as mensagens temporárias, é bem simples: é preciso abrir a conversa desejada, tocar no nome do contato, clicar na opção “mensagens temporárias”, e desativar a opção, se estiver ativa. Essa função também poderá ser usada dentro de grupos.

