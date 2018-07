Contra golpes, WhatsApp irá avisar quando um link for suspeito

Parece que aquele link que parece de uma fonte conhecida, mas possui um carácter diferente enganando quem o recebe – ou até mesmo compartilha – está com os dias contados, pelo menos no WhatsApp. Desde sexta-feira (20), o aplicativo adotou um recurso que avisa quando um link é suspeito, informa o site WEBetainfo. O aviso vem em tom vermelho vibrante acompanhado por um símbolo de alerta sobre a caixa de mensagem para não passar batido.

No entanto, apenas os usuários que participam do programa beta do WhatsApp têm acesso ao recurso, mas ele deve ser lançado em breve para todos os usuários de iOS, Android e Windows Phone. A aplicação é por etapas para que a novidade seja aprimorada antes de atingir escala global.

Se mesmo com o aviso a pessoa insistir em clicar no link, um pop-up será aberto ampliando o alerta. “Link suspeito. Este link possui caracteres incomuns. Ele pode estar tentando se passar como um outro site”, dirá a mensagem. A partir disso, o usuário pode escolher se abre o link mesmo assim ou se cancela. A intenção é fazer com que os roubos de dados a partir de links que se assemelham com sites conhecidos aplicativo diminuam.

No Brasil, em outubro do ano passado, 135 mil cliques foram feitos em link falso que promete saque de FGTS inativo. Em fevereiro deste ano, uma falsa promoção de O Boticário atraiu mais de 140 mil cliques.