Uma mensagem informando sobre uma promoção da marca O Boticário está circulando pelo WhatsApp. Apesar de a imagem utilizada ser de uma promoção real, o link vinculado à mensagem se trata de uma fraude. Mais de 140 mil pessoas caíram no golpe, informa o DNFDR Lab, laboratório da PSafe que identificou a ameaça.

A campanha é verdadeira e promete o envio de uma amostra grátis de um dos produtos da linha Nativa Spa. Porém, ao se clicar no link e confirmar o interesse em receber a amostra, o usuário libera acesso ao hacker para enviar notificações futuras a partir de seu celular.

A mensagem pede que os participantes compartilhem a promoção. De acordo com a PSafe, o dia de maior intensidade de acessos no link fraudulento foi na sexta-feira (16). No entanto, a boa notícia é que o aplicativo DFNDR Security identificou a fraude e bloqueou a ação.