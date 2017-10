Novo golpe no WhatsApp atrai vítimas pelo saque do FGTS inativo

Um novo golpe no WhatsApp foi identificado nesta semana pela ESET, companhia de segurança, e já atraiu mais de 135 mil cliques. A mensagem, que promete a liberação do saque de contas inativas do FGTS, pede para que a pessoa preencha seus dados para saber se poderá ou não retirar a quantia de até 1.760 reais.

Além disso, o comunicado ainda informa que mais de 7.200 pessoas conseguiram tirar o dinheiro da conta dessa maneira e condiciona a liberação da lista de beneficiados ao compartilhamento da mensagem com mais cinco amigos pelo aplicativo.

É mais fácil aplicar o golpe com essa mensagem, uma vez que o governo federal liberou, de março a julho deste ano, o saque das contas que até dezembro de 2015 ficaram inativas no FGTS.

“Como sempre, a regra de ouro é: ‘para estar seguro, mantenha-se atento’. Para proteger seus amigos e parentes, não compartilhe publicações deste tipo. Mesmo não realizando a propagação de um malware, esses ataques podem causar prejuízos financeiros às vítimas”, alerta Cassius Puodzius, security researcher da ESET América Latina.

A companhia ainda divulgou a informação de que os cibercriminosos de preocuparam em ocultar os códigos da página. Ao acessar a mensagem por um desktop para verificar o código fonte, a informação é de que não é possível realizar a ação por “questão de segurança“.