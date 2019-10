Voluntário contra óleo no Nordeste pede socorro e emociona no Encontro

No Encontro dessa quarta-feira (23), Fátima Bernardes convidou o marisqueiro Vandécio Santana, que está atuando como voluntário na batalha contra as manchas de óleo que atingem o nordeste há quase dois meses, para relatar o que está vivendo e explicar, de fato, o que está acontecendo na região.

Vandécio começou explicando a textura do óleo. “É bruto e cru. Parece aquele chocolate que não sai da sua mão quando você vai fazer massa de bolo. Todo pessoal que está ajudando vai ter problema de descascamento de pele”, alertou.

Ele aproveitou também para fazer uma denúncia. Vandécio afirmou que as luvas cedidas aos voluntários não são adequadas para o manuseio de produtos altamente inflamáveis como esse. “Elas não são ideais, vão até o pulso. Era pra ser usada uma luva mais grossa com produto químico, daquelas que vêm até as axilas”.

“A gente está precisando de socorro. Os peixes estão morrendo no fundo do mar. Vim aqui para transmitir a minha mensagem. Esse óleo vai chegar em Fernando de Noronha em breve. Isso não é brincadeira”, finalizou Vandécio.

O discurso do marisqueiro emocionou e repercutiu rapidamente nas redes sociais. Muitos internautas usaram o Twitter para comentar o assunto.

Da pra ver o desespero dele com esse óleo vazado, meu Deus… 😕#encontrocomfatima — surtada (@egnatiuss) October 23, 2019

Chorando aqui, TAMANHA TRISTEZA OUVIR O PEDIDO DE SOCORRO E AJUDA DESSE HOMEM 😢@jairbolsonaro FAÇA ALGUMA COISA EXTREMA, O MAR PEDE SOCORRO E O POVO NORDESTINO TAMBÉM!😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢#encontrocomfatima — ProntoFALEI! (@PatyAnd24340659) October 23, 2019

A lucidez, a inteligência, a luta e o grito de socorro de Vandécio são emocionantes. De cortar o coração. Uma lindeza de pernambucano. #Encontro — Virgínio (@ovirginioo) October 23, 2019

O desespero desse rapaz que tá no #encontro que trabalha e vive "do mar" é a nossa realidade! É triste, é tenso…. Não e exagero, é isso mesmo! DESESPERO!!! — Estella Gomes (@estellinhagomes) October 23, 2019

#encontro A voz do nordestino preocupado pela poluição das nossas praias, estão aí. Cobrando atitude dos governos para que tomem atitude eficaz. Preocupante, nossa vida marinha está sendo devastada. — Edson Lins 🌷😌🌎 (@EdsonLins19) October 23, 2019

