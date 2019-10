Professor abraça aluno que entrou armado em escola e evita tragédia

Um vídeo de um professor desarmando um aluno com um abraço viralizou nas redes e emocionou os internautas nesta semana. O treinador de futebol americano Keanon Lowe, de 27 anos, impediu que o estudante Angel Granados-Diaz, de 18 anos, causasse uma tragédia em um colégio de Oregon, nos Estados Unidos.

O momento, que foi registrado pelas câmeras de segurança da escola, mas divulgado nas redes sociais apenas recentemente, aconteceu em maio deste ano.

Nas imagens, Angel é visto entrando no prédio de artes plásticas da Parkrose High School com uma espingarda escondida sob a jaqueta. Segundo as autoridades, o aluno estava passando por uma crise de saúde mental.

Em seguida, possível ver que Keanon pega a arma de Angel e a entrega para outro docente. Então, o professor abraça o estudante.

“O universo funciona de maneiras surpreendentes. Tenho sorte e estou feliz por ter estado naquela sala, por aquelas crianças, e por ter evitado uma tragédia”, afirmou o professor à emissora americana NBC. “Eu só queria que ele [Angel] soubesse que eu estava lá. Eu disse a ele que estava lá para salvá-lo. Eu estava lá por uma razão e que essa é uma vida que vale a pena ser vivida ”, completou.

Veja o vídeo emocionante abaixo:

Nas redes, os internautas reagiram às imagens emocionados e ressaltaram a importância da empatia e do abraço para prevenir tragédias como esta.

Eu acabei de ver um vídeo de uma escola no EUA, o aluno entra na escola armado e um professor o abraça para desarma-lo e dar tempo dos outros alunos fugirem, e mesmo depois que o atirador é desarmado, o professor continua o abraçando pra deixar claro que está ali. Professores ❤ — cacá (@cacacomenta) October 21, 2019

Quando o que precisamos é apenas de um abraço!

Quando precisamos apenas de sermos entendidos!

Quando precisamos estar apenas na mesma sintonia!

As energias do universo se alinham e fazem o impossível acontecer!

E DA CERTO, SABIA!?https://t.co/WO51ZXJMbi — Vecchio 🍁 (@VecchioRubens) October 22, 2019

Imagem poderosíssima! O professor desarma um aluno que ameaçava cometer suicídio na escola, entrega a arma a outro professor e abraça o aluno desesperado até que a polícia chegue. Só o amor salva! https://t.co/imS2O0HRFg — André Fran (@andrefran) October 20, 2019

