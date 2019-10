Fátima Bernardes compartilha foto do aniversário dos filhos

Fátima Bernardes tem três motivos para comemorar! Seus filhos trigêmeos, Vinicius, Beatriz e Laura completam 22 anos de idade nesta segunda-feira (21). Eles são fruto do casamento de Fátima com o jornalista Willian Bonner, que durou 26 anos.

Recentemente, a apresentadora compartilhou em suas redes sociais uma foto antiga de quando os gêmeos ainda eram pequenos, arrancando suspiros de seus seguires.

Abrindo as comemorações da data especial, ela também usou as rede sociais para parabenizar seus filhos. “Abrimos nesse domingo a semana de comemoração dos 22 anos deles. Não vou dizer que passou rápido demais. Mas que passou, passou”, disse ela, nostálgica.

Seus seguidores não economizaram elogios à família, lotando os comentários com felicitações aos trigêmeos e desejando-lhes coisas boas.

Já no perfil oficial de Beatriz Bonemer, os amigos foram destaques nos registros da comemoração.