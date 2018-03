No plenário da Câmara, passou um projeto de lei que tipifica o crime de divulgação de cenas de estupro e aumenta a pena prevista para estupro coletivo. Pelo texto, também passa a ser crime a importunação sexual, como casos de homens que ejaculam no transporte público, com pena prevista de um a cinco anos. Hoje, costuma ser enquadrada como contravenção. Antes de ir para sanção presidencial, o texto ainda terá que ir para uma nova análise no Senado.