Vaquinha arrecada dinheiro para ajudar vendedora arrastada por carro

A vendedora de balões Marina Izidoro de Morais, de 63 anos, que foi arrastada por uma Mercedes após negar desconto no Distrito Federal, ganhou uma vaquinha virtual para ajudá-la a recuperar o dinheiro que perdeu na noite do atentado.

Uma leitora do site Razões para Acreditar entrou em contato com os fundadores da página, Vicente Carvalho e Marcelo Martins, para criar uma vaquinha online e ajudar Marina. Ao final da arrecadação, a vendedora deve receber o dinheiro por meio de um depósito bancário.

Até a tarde desta quarta (19), a vaquinha já havia arrecadado mais de R$ 50 mil. Marina disse ao G1 que está muito agradecida a todas as pessoas que estão ajudando. “Eu fiquei com medo de ser um golpe, ou pessoas se aproveitando da situação, mas os meninos são de verdade, são gente boa”, contou.

Entenda o caso

Marina foi arrastada pelo carro no último sábado (15). O motorista William Wesley Lelis Vieira estava acompanhado de uma amiga quando resolveram comprar balões. A vendedora afirma que os dois reclamaram do preço dos balões e a mulher puxou os produtos, que estavam presos no braço de Marina, para dentro do carro. O motorista arrancou, arrastando a vendedora por 100 metros.

William Wesley Lelis Vieira, que dirigia a Mercedez: “brincadeira”

O casal, que estava em um carro avaliado em R$ 220 mil, disse à polícia que tudo “foi uma brincadeira”. A idosa, que é diarista, vende balões no fim de semana para pagar o aluguel da casa onde mora e contribuir com o INSS. Na noite em que foi arrastada, ela perdeu quase tudo que havia ganho durante oito horas de trabalho. Agora, com pernas, braços e rosto feridos, não sabe quando poderá voltar a trabalhar.

Quem quiser contribuir com a arrecadação pode acessar a página da ‘Vaquinha da dona Marina’.

