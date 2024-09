Twitter voltou? Usuários comemoram acesso ao X

Após quase 20 dias fora do ar, o X (antigo Twitter) voltou a funcionar para alguns usuários nesta quarta-feira (18). O aplicativo foi suspenso no Brasil depois da empresa descumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que exigia a nomeação de um representante legal no país.



Até o momento, o acesso ao X foi restabelecido apenas pelo aplicativo, enquanto o uso via navegadores como Google Chrome e Safari permanece indisponível.

A designação de um representante legal é uma exigência da legislação brasileira para garantir que a empresa possa receber intimações, notificações e citações, atuando como ponto de contato oficial para questões legais envolvendo a empresa no país.

Elon Musk, proprietário do X, afirmou que não acataria a ordem, o que resultou no bloqueio da rede social, em uma decisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes.

Com o prazo de 24 horas expirando em 29 de agosto, o ministro ordenou a “suspensão imediata, completa e integral” do funcionamento do X no Brasil “até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional”.



A plataforma ficou inacessível para muitos dispositivos a partir de 31 de agosto.

A multa de R$ 18,35 milhões foi paga após o governo confiscar o valor da Starlink, outra empresa de Elon Musk, via decisão judicial.

Frases como “O Twitter voltou” e “Gente o Twitter” já estão entre os principais assuntos do momento na rede social, com 14,5 mil e 18,5 mil menções, respectivamente.

Contudo, ainda não está claro se o retorno da plataforma é definitivo ou temporário, nem se houve uma nova decisão oficial de Alexandre de Moraes.

