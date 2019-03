Twitter ajuda jovens a aprender inglês com frases de séries e filmes

Os métodos de ensino de idiomas tradicionais não são mais as únicas maneiras de aprender uma nova língua. Com o mundo de opções que a internet oferece, está cada vez mais difícil prender a atenção dos alunos em sala de aula. Por isso, professores estão investindo na tecnologia a seu favor na aprendizagem.

Com a popularização das redes sociais, filmes e séries, o aprendizado de línguas – principalmente o inglês – deixou de ser algo que é praticado somente no período da aula. Agora, os alunos costumam estar a todo momento em contato com a língua na internet, o que é extremamente positivo para que aprendam mais rápido.

Uma pesquisa feita pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) prova que o interesse dos alunos por idiomas diferentes cresceu muito nos últimos anos com as novas formas de aprender. Foram entrevistados 21 mil estudantes e mais da metade deles afirmou que pretende começar a aprender uma nova língua nesse ano.

Fábio Emerim é professor de inglês há 20 anos e resolveu começar a focar cada vez mais nas redes sociais para ajudar seus alunos. Hoje, ele administra o Dicas de Inglês no Twitter, que já conta com mais de 55 mil seguidores. Ele conta que aproveita qualquer assunto relacionado à cultura pop ou memes para interagir com o público e ensinar, principalmente, expressões bastante usadas nos países nativos. Com o sucesso do filme Bohemian Rhapsody, por exemplo, Fábio utilizou o nome de um dos sucessos da banda Queen para ensinar o que significa a expressão “to bite the dust“.

O professor acredita que as escolas tradicionais focam muito na parte gramatical da língua e pouco na prática. Em entrevista ao Estadão, Fábio comentou sobre a situação do Brasil em relação a outros países. “O Brasil está atrasado no quesito abrangência. É muito verbo To Be e pouca prática. Se você for para o Uruguai ou Argentina, têm mais pessoas lá falando inglês do que aqui.”

Além do ‘Dicas de Inglês’, existem vários outras contas no Twitter que ajudam a aprender inglês. A Aprender Inglês, por exemplo, conta com vocabulário mais básico e testes para quem ainda tem pouco domínio da língua. Para quem quer treinar a audição, o YouTube também oferece inúmeros canais, de brasileiros e nativos, para aprender diversos idiomas.

Mesmo fora das contas especializadas, no Twitter é possível encontrar milhares de informações sobre qualquer assunto na língua que preferir. Fábio também acrescenta que o Twitter é sua rede social preferida para o ensino porque o ritmo de postagens é maior de que em outras redes e porque é muito fácil criar publicações encadeadas umas nas outras, facilitando o acompanhamento do aluno.

