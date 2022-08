True Crime: 5 podcasts para quem gostou de ‘A Mulher da Casa Abandonada’

A Mulher da Casa Abandonada, apresentado pelo repórter Chico Felitti, se transformou rapidamente num dos podcasts mais bem-sucedidos do Brasil nos últimos anos. O programa investiga a vida de Margarida Bonetti, que foi acusada — junto ao marido — de manter uma doméstica brasileira em condições de trabalho análogas à escravidão.

Apesar do marido Renê Boneti ter sido condenado em território estadunidense, Margarida conseguiu escapar do julgamento ao fugir para o Brasil, onde passou duas décadas morando em um bairro nobre de São Paulo sem ser incomodada pela justiça norte-americana.

A partir dessa premissa, Felitti realizou uma apuração que durou seis meses para destrinchar o chocante caso. E agora que a produção está chegando ao fim, que tal conferir outros podcasts sobre ‘True Crimes’ nacionais e internacionais? A seguir, Claudia recomenda alguns dos melhores:

O Caso Evandro

Transformado recentemente em uma série documental pelo Globoplay, O Caso Evandro aborda tanto um crime chocante quanto a irresponsabilidade midiática no período de cobertura do caso. Na época, inúmeros veículos afirmaram que o assassinato de Evandro, de seis anos, havia sido provocado por uma seita satânica. Isso iniciou um movimento chamado “pânico satânico”, no qual inúmeras religiões — incluindo algumas de matriz africana — fossem perseguidas injustamente no Paraná. Ótima dica para quem busca uma investigação tão profunda quanto a de A Mulher da Casa Abandonada, sem abrir mão de ótimas reflexões sociopolíticas.

Modus Operandi

Se você é daquelas que prefere conhecer inúmeros casos em um mesmo podcast, Modus Operandi não pode ficar de fora da sua lista. Nele, Carol Moreira e Mabê Bonafé abordam alguns dos crimes mais chocantes que rolaram tanto em território nacional quanto no exterior. Mas além da “pegada” de documentário da produção, a dupla de apresentadoras levanta reflexões sociais importantes acerca dos crimes, promovendo debates que trazem profundidade ao programa.

Café com Crime

Não podemos deixar de enaltecer Café com Crime, o primeiro podcast brasileiro sobre crimes reais. Aliás, no último episódio do programa, os apresentadores abordaram o assassinato da atriz Daniella Perez — que voltou a gerar inúmeros debates nas redes sociais após o lançamento de Pacto Brutal, documentário chocante da HBO Max que revive o assunto de forma indigesta (e até mesma controversa).

Praia dos Ossos

O assassinato de Ângela Diniz foi um grande escândalo no Brasil durante a década de 1970. E neste podcast da Rádio Novelo, os criadores trazem mais detalhes acerca do crime. Na ocasião, Doca Street — que a namorava na época — matou a jovem com quatro tiros numa casa localizada na Praia dos Ossos, em Búzios.

Fábrica de Crimes

Além de trazer um caso diferente por episódio, Fábrica de Crimes tem um grande diferencial: ele é apresentado por Mari e Rob, que são advogadas e realizam análises jurídicas de cada crime. Além disso, a dupla também relaciona os assuntos abordados no podcast com tópicos atuais urgentes, como o feminicídio e a intolerância religiosa.

