Descubra as principais estreias dos streamings em agosto

Nada como uma boa maratona para relaxar nos dias de descanso, não é mesmo? E para quem já está sem opções, temos uma boa notícia: as estreias dos streamings em agosto estão diversificadas, e com títulos incríveis para agradar os mais variados gostos! Abaixo, você descobre os grandes destaques em séries e filmes.

Bom Dia, Verônica: Temporada 2

Streaming: Netflix

Nesta segunda temporada, que chega em 3 de agosto, Verônica (Tainá Müller) teve que mudar de identidade e ficar longe de sua família. Agora, ela fará de tudo para derrubar o líder de uma organização criminosa com membros infiltrados em todas as instâncias de poder.

Sandman

Streaming: Netflix

Baseada na premiada história em quadrinhos escrita por Neil Gaiman, a série traz Gwendoline Christie, de Game of Thrones, no papel de Lúcifer. A narrativa acompanha Morpheus, rei dos Sonhos, que depois de anos de prisão embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar o seu poder. Estreia em 5 de agosto.

Treze Vidas – O Resgate

Streaming: Prime Video

O filme estreia no dia 5 de agosto e é baseado no incidente real de 2018, quando um time de futebol tailandês ficou preso dentro de uma caverna e bloqueado por uma tempestade inesperada.

Locke & Key: Temporada 3

Streaming: Netflix

A família Locke descobre mais magia dentro da Keyhouse, enquanto uma nova ameaça – a mais perigosa até agora – surge em Matheson com planos próprios (e sombrios) para as chaves. Estreia em 10 de agosto.

Continua após a publicidade

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Streaming: Disney+

Na série que estreia em 17 de agosto, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), o Hulk, uma advogada que trabalha em casos judiciais envolvendo super-heróis, acaba ganhando as mesmas habilidades do parente e sua cor verde característica. Aqui te damos mais detalhes!

House of the Dragon

Streaming: HBO Max

Dois séculos antes dos eventos de Game of Thrones, a série de dez episódios mostrará a ascensão e a queda da Casa Targaryen por conta de uma amarga e brutal guerra civil conhecida nos livros como a Dança dos Dragões. Estreia no dia 21 de agosto e, caso queira saber mais sobre os grandes personagens, trunfos e desafios da produção, basta clicar aqui e acessar o review da colunista Ana Claudia Paixão.

Mike: Além de Tyson

Streaming: Star+

Com estreia marcada para o dia 25, a série de oito episódios explora a história controversa de Mike Tyson, sem medo de mergulhar fundo em seus altos e baixos, tanto no esporte, quanto na vida pessoal.

Andor

Streaming: Disney+

Fãs de Star Wars podem comemorar: o último dia do mês, 31, traz a série que explorará mais a história dos personagens do filme Rogue One: Uma História Star Wars, com atenção especial ao capitão Cassian Andor (Diego Luna), que foi essencial para a criação da Resistência.