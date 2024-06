Troféu da Copa América 2024 ganha exposição em São Paulo e no Rio

A Taça da Conmebol Copa América 2024 poderá ser vista de pertinho e de graça em São Paulo e no Rio de Janeiro esta semana pelos fãs de futebol. O troféu da competição, que será disputada de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos, ficará exposto no Morumbi Shopping nesta quinta-feira, 6, na capital paulista, e no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, no sábado, 8, das 10h00 às 22h00.

De acordo com a Betano, patrocinadora do torneio e responsável por trazer a taça para as duas cidades, a taça de 11,85 Kg passou por uma restauração histórica para a edição de 2024.

Os espaços onde ela será exposta contarão também com locais instagramáveis, como a reprodução da mesa e área de coletiva da Copa América, um quadro para os torcedores palpitarem sobre as Seleções que chegarão até a final, e a presença de ex-jogadores da Seleção Brasileira.

Copa América

O Brasil está no grupo D da Copa América 2024 e joga nos dias 24 de junho contra a Costa Rica, 28 de junho contra o Paraguai e 2 de julho contra a Colômbia. As duas melhores Seleções passarão para a próxima fase. A última vez que o Brasil foi campeão da Copa América foi em 2019. A Argentina é a atual campeã, levantando a taça em 2021.

Exposição da Taça da Copa América 2024

São Paulo

Quando: 6 de junho, das 10h00 às 22h00

Onde: Morumbi Shopping – Piso Lazer (Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jardim das Acácias)

Rio de Janeiro

Quando: 8 de junho, das 10h às 22h

Onde: Barra Shopping – Nível América, próximo à entrada C (Av. das Américas, 4666 – Barra da Tijuca)

