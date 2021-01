Transexual goiana é encontrada morta em praia de Portugal

Na segunda-feira (11), uma transexual de goiana foi encontrada morta, em praia de Portugal. Ela se chamava Angelita Seixas Alves Correia, 31 anos, era personal trainer e instrutora de dança. A irmã, Suzana Alves Alcântara, disse que Angelita relatou estar sofrendo ameaças, em live nas redes sociais, mas não deu detalhes. Ela estava desaparecida desde 1° de janeiro – de acordo com o G1.

Suzana contou que a irmã foi em 2016 para Portugal, e se casou em 2018 no país. Morava na cidade de Matosinho. No primeiro dia do ano a instrutora saiu de casa e disse que iria ver uma amiga.

O corpo e objetos pessoais foram encontrados por um surfista, que acionou as autoridades. A família entrou em contato com a polícia em Portugal, mas ainda não há mais informações sobre o ocorrido.